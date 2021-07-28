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Сегодня — день рождения у политзаключенного Максима Винярского

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  • 28.07.2021, 9:06
Сегодня — день рождения у политзаключенного Максима Винярского
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Каждый может написать ему слова поддержки.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский родился 28 июля 1981 года. Винярский - известный белорусский «фридом файтер» (freedom fighter — англ. борец за свободу).

Напомним, что Винярский был задержан 22 января 2021 и сейчас находится в Могилевской тюрьме.

Напишите ему слова поддержки: Тюрьма №4, Могилёв ул. Крупской 99А, 212011.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 25 мая в Могилевском областном суде огласили приговор по уголовному делу против семи политзаключенных: сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павла Северинца, блогера Дмитрия Козлова, общественной активистки Ирины Счастной, активистов "Европейской Беларуси" Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича.

Политзаключенных обвинили в «подготовке к участию в массовых беспорядках» по ч. 1 ст.13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса, а Афнагеля и Войнича – еще по ч. 3 ст. 293 УК. Судья Ирина Ланчева осудила политзаключенных Павла Северинца, Евгения Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии усиленного режима, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова и Максима Винярского – к 5 годам колонии усиленного режима, Ирину Счастную – к 4 годам колонии общего режима.

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