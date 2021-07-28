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Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ

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  • 28.07.2021, 10:55
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Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ
Леонид Кравчук
фото: tut.by

Он не может дышать самостоятельно.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 июня он перенес операцию на сердце.

Как сообщают журналисты ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука, самостоятельно первый украинский президент дышать не может.

Врач не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья Кравчука, поскольку его родственники запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.

Четыре года назад Кравчук перенес стентирование сосудов — это была первая подобная операция на сердце для политика.

29 июня спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По его словам, первый президент попросил ничего не комментировать, кроме самого факта операции.

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