В Польше создадут службу противодействия киберугрозам 28.07.2021, 15:13

Глава польского правительства считает, что это поможет бороться с группами хакеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что будет создана новая служба, которая будет заниматься исключительно противодействием киберугрозам.

Об этом сообщает RMF24.

"Пришло время создать службу, которая будет отвечать на распространение кибератак; будет создан фонд кибербезопасности", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, компьютерное мошенничество, фейковые электронные письма, SMS или кража личных данных - это явления, о которых мы слышим все чаще.

"Не проходит ни дня, чтобы мы не услышали о нападениях, направленных из разных уголков мира, к сожалению, они часто вдохновлены Россией или Востоком. Киберпреступность - это чума XXI века, которая угрожает государственным учреждениям, гражданам и компаниям", - отметил Моравецкий.

"Буквально десяток дней назад группа связанных с Россией хакеров атаковала систему крупных компаний. Мы имеем дело с очень хорошо организованной международной сетью киберпреступных групп", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы полиция имела соответствующие инструменты, лучшие решения и компетенцию для борьбы с киберпреступностью, чтобы мы могли лучше реагировать на эти угрозы. Вот почему также будет создан Фонд кибербезопасности", - пояснил премьер-министр.

"Существует гонка вооружений между полицией и киберпреступниками. Кто быстрее найдет новые методы, кто освоит их, получит преимущество", - сказал Матеуш Моравецкий.

"То, что в голове наших ИТ-специалистов, наших специалистов в этой области, мы хотим накопить в одном месте, чтобы лучше реагировать на эти угрозы", - добавил он.

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