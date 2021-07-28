Исследование: Третья доза COVID-вакцины от Pfizer сильно повышает защиту от штамма «Дельта» 28.07.2021, 17:19

Pfizer опубликовала новые данные.

Третья доза вакцины Pfizer/BioNTech может «сильно» усилить защиту от Дельта-штамма коронавируса — помимо защиты, обеспечиваемой стандартными двумя дозами. Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные Pfizer, пишет nv.ua.

Согнано с данными, уровень антител против штамма Дельта у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины, более чем в пять раз выше, чем после вакцинации второй дозой.

Кроме того, по данным Pfizer, среди людей в возрасте от 65 до 85 лет уровень антител против Дельты после введения третьей дозы вакцины более чем в 11 раз превышает уровень после второй дозы.

Результаты исследований показали, что бустерная доза Pfizer, которую вводили через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в пять—десять раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

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