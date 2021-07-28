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Милиционеры Гомельского района брошены на охрану молодого картофеля и лука

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  • 28.07.2021, 17:26
  • 7,376
Милиционеры Гомельского района брошены на охрану молодого картофеля и лука

Задание, которое под силу троечникам.

ОВД Гомельского района «контролирует» ход уборочной кампании, сообщает канал "Флагшток".

В поле зрения милиционеров — «сохранность урожая, госсобственности и предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций», пишет местная районная газета.

Как рассказал начальник ОВД Гомельского райисполкома Василий Кравцов, в последнее время с колхозных полей сельчане крадут молодой картофель и лук.

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