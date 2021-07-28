Джо Байден встретился со Светланой Тихановской 78 28.07.2021, 19:19

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фото: Reuters/Global Look Press

Президент США принял Светлану Тихановскую в Белом доме.

Продолжающая визит в США Светлана Тихановская встретилась в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме.

Только что состоялась встреча Светланы Тихановской @Tsihanouskaya и президента США Джо Байдена. pic.twitter.com/totPkTcSgM — Misha Komadovsky (@komadovsky) July 28, 2021

Покидая Белый дом, Тихановская сообщила корреспонденту «Голоса Америки»:

«Да, я встретилась с президентом Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, какой плотный график у президента Байдена. Встреча продолжалась немного времени - минут 15, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Я передала президенту наши месседжи о том, что борьба в Беларуси не геополитическая. Это наша борьба против насилия, против беззакония. Про то, что у нас одни ценности, и что я уезжаю из Белого дома уверенной, что Соединенные Штаты будут с белорусами и сейчас и потом, после новых выборов. Я уверена, что все, что мы переговорили с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено».

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