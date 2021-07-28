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Джо Байден встретился со Светланой Тихановской

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  • 28.07.2021, 19:19
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Джо Байден встретился со Светланой Тихановской
фото: Reuters/Global Look Press

Президент США принял Светлану Тихановскую в Белом доме.

Продолжающая визит в США Светлана Тихановская встретилась в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме.

Покидая Белый дом, Тихановская сообщила корреспонденту «Голоса Америки»:

«Да, я встретилась с президентом Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, какой плотный график у президента Байдена. Встреча продолжалась немного времени - минут 15, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси.

Я передала президенту наши месседжи о том, что борьба в Беларуси не геополитическая. Это наша борьба против насилия, против беззакония. Про то, что у нас одни ценности, и что я уезжаю из Белого дома уверенной, что Соединенные Штаты будут с белорусами и сейчас и потом, после новых выборов. Я уверена, что все, что мы переговорили с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено».

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