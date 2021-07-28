Лукашисты пришли к Сергею Миронову, известному по прозвищу «Хлопотное дельце»4
- 28.07.2021, 20:14
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23-летний сотрудник «Интеграла» прославился троллингом милиционеров.
Сообщается, что Сергея вывели из подъезда вместе с мамой, посадили в автомобиль и увезли.
23-летний сотрудник «Интеграла» Сергей Миронов прославился троллингом милиционеров, решивших записать с ним разговор на видео после задержания.
Спустя 15 суток Сергей вышел на свободу знаменитым: его изображение наносят на одежду, а слова о «хлопотном дельце» и «гонять во всю мощь» пополнили золотую коллекцию мемов.
После этой истории прошлой осенью Сергея и его маму арестовывали на сутки.