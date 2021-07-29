Белорусы стоят перед выбором 4 Telegram-канал «Баста!»

29.07.2021, 8:04

3,914

фото: ap

Нужно уйти в отпуск, а диктатура съест сама себя.

Президент США лично выразил поддержку белорусскому народу. Кому-то это дало надежду, кто-то в предвкушении нового пакета санкций, кто-то просто наслаждается моментом — о Беларуси опять говорит весь мир.

Пока решаются вопросы на уровне высокой политики, плешивый продолжает цепляться за краешек трона своими уже почерневшими за год пальцами. Да, он стар, слаб и безумен, его холопы полностью соответствуют имиджу царька. Но пока мы продолжаем эту свору кормить, он сможет ещё долго так провисеть.

И мы стоим перед выбором. Терпеть ли и надеяться, что санкции и мировой прессинг заставит крысу уйти или же просто перекрыть ему денежный поток и изгнать диктатора самим?

Я предлагаю рассматривать поддержку мирового сообщества как помощь и поддержку в борьбе, а не спасительную палочку. Предлагаю взять инициативу в свои руки и уничтожить диктатуру. Мирно, спокойно и быстро.

Для этого нужно совсем немного: запастись продуктами и просто подождать и отдохнуть дома. Буквально за пару недель луканомика встанет и кошельки холуев растают, как сахар. В поисках наживы вся лукашистская свора начнёт предавать друг друга, а сам плешивый будет истерично собирать последние копейки и пытаться улететь в Ростов. А мы будем сидеть дома и наблюдать за этим весёлым зрелищем: как диктатура съест сама себя. После мы отпразднуем нашу победу и будем дальше работать, только уже на наше будущее, для нашей любимой Беларуси.

Присылаю вам летнее видео, чтобы напомнить: нас большинство, в наших силах победить, так давайте сделаем это!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.