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В Беларуси заметно увеличилось количество заболеваний органов дыхания

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  • 29.07.2021, 18:27
В Беларуси заметно увеличилось количество заболеваний органов дыхания

В 2020 году таких случаев было больше почти на 700 тысяч, чем в 2019-м.

В Беларуси заметно увеличилось количество заболеваний органов дыхания. В 2020 году — почти на 700 тысяч случаев по сравнению с 2019-м.

Это следует из нового сборника "Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь", опубликованного Белстатом.

Из него исчезли данные по смертности в нашей стране, но можно проследить рост количества инфекционных заболеваний. Например, в прошлом году они были диагностированы у 627 тысяч человек — это на 300 тысяч больше, чем в 2019 году.

Во все предыдущие годы показатель смертности в этом сборнике публиковался. Беларусь продолжает оставаться единственной страной в Европе, которая не обнародовала количество умерших за 2020 год.

фото: belstat.gov.by
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