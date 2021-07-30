Институт Гете окончательно закрывается в Беларуси
- 30.07.2021, 13:59
Он проработал в стране более 20 лет.
Директор Института Гете в Беларуси Якоб Рачек на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что сегодня институт приостанавливает деятельность в Беларуси, и поблагодарил партнеров за поддержку.
Сотрудники образовательного учреждения в последние дни были заняты сворачиванием проектов, предложений в области языка и образования, работы библиотеки.
Рачек вспоминает, что институт на протяжении 27 лет сопровождал поколения белорусов при изучении немецкого языка, открывая для них новые профессиональные и личные возможности.
Вместе с большим количеством деятелей культуры мы наполнили жизнью культурный диалог между нашими странами. Мы создали место в центре Минска, где можно было учиться, читать, разговаривать и праздновать вместе.
Как считает руководитель Института Гете, специалисты доказали, что культура и образование работают даже в сложных условиях, ведя открытый, критический и заинтересованный обмен между людьми.
В это трудное время мы получили слова солидарности и поддержки от многих людей в Беларуси, за что мы от имени команды Гете очень благодарны. Этот резонанс делает нас тем, кем мы всегда хотели быть: пространством, созданным с помощью языка и культуры», — отмечает Рачек.
Два года назад у Института Гете была возможность отпраздновать 25-летие в Минске и регионах Беларуси. Поэтому поводу было посажено более 100 деревьев по всей стране.
По оценке Рачека, белорусско-немецкие отношения, как и деревья, переживают тяжелые времена, однако есть надежда, что культурные связи не замерзнут и скоро переживут новую весну.