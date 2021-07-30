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Институт Гете окончательно закрывается в Беларуси

  • 30.07.2021, 13:59
Институт Гете окончательно закрывается в Беларуси

Он проработал в стране более 20 лет.

Директор Института Гете в Беларуси Якоб Рачек на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что сегодня институт приостанавливает деятельность в Беларуси, и поблагодарил партнеров за поддержку.

Сотрудники образовательного учреждения в последние дни были заняты сворачиванием проектов, предложений в области языка и образования, работы библиотеки.

Рачек вспоминает, что институт на протяжении 27 лет сопровождал поколения белорусов при изучении немецкого языка, открывая для них новые профессиональные и личные возможности.

Вместе с большим количеством деятелей культуры мы наполнили жизнью культурный диалог между нашими странами. Мы создали место в центре Минска, где можно было учиться, читать, разговаривать и праздновать вместе.

Как считает руководитель Института Гете, специалисты доказали, что культура и образование работают даже в сложных условиях, ведя открытый, критический и заинтересованный обмен между людьми.

В это трудное время мы получили слова солидарности и поддержки от многих людей в Беларуси, за что мы от имени команды Гете очень благодарны. Этот резонанс делает нас тем, кем мы всегда хотели быть: пространством, созданным с помощью языка и культуры», — отмечает Рачек.

Два года назад у Института Гете была возможность отпраздновать 25-летие в Минске и регионах Беларуси. Поэтому поводу было посажено более 100 деревьев по всей стране.

По оценке Рачека, белорусско-немецкие отношения, как и деревья, переживают тяжелые времена, однако есть надежда, что культурные связи не замерзнут и скоро переживут новую весну.

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