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В Беларуси разрешили поднять цены на молочные продукты

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  • 30.07.2021, 18:35
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В Беларуси разрешили поднять цены на молочные продукты

Также согласовано повышение цен на маргарин.

В Беларуси разрешено поднять цены на молочные продукты (весь ассортимент молока, кефир, сметану, творог, сыр, масло) «в целях компенсации роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов». Соответствующее решение было согласовано с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В соответствии с решением, юрлица и ИП, осуществляющие производство, ввоз или реализацию молока и молочных продуктов, до 31 августа могут повысить цены не более чем на 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Также согласовано повышение цен на маргарин в размере, не превышающем 4,9% от цен на 28 февраля 2021 года. Повышение цен может быть осуществлено обозначенными субъектами в течении 30 дней с даты вступления решения в силу (29 июля 2021 г.).

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