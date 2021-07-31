Что изменится в Беларуси в августе 31.07.2021, 9:06

1,254

Многим медикам уменьшат выплаты.

Onliner рассказывает об основных изменениях, которые ждут белорусов в августе.

Последний месяц, чтобы поступить на учебу в вуз

У тех, кто не теряет веры в высшее образование, есть еще немного времени. Большинство вузов заканчивают прием документов на бесплатное отделение сегодня, 26 июля. У абитуриентов, которые сдавали творческие, спортивные и другие внутренние экзамены, зачисление обычно проходит немного позже.

Остальные могут попытать счастья на платном отделении вузов, куда документы принимают с 20 июля по 9 августа. Некоторые вузы устанавливают иные даты. Например, для сельхозспециальностей дневной формы обучения — с 20 июля по 10 августа.

Зачисление в большинство вузов на бюджет будет проводиться до 5 августа, на платную форму — до 11 августа; на бесплатную форму обучения в творческие вузы БГАИ, БГАМ, БГУКИ — до 6 августа.

Обновят список «тунеядцев»

До 21 июля нужно было предъявить в специальные комиссии органов занятости документы о занятости (если ранее вы не работали). Обновляют базу ежеквартально, поэтому предоставлять документы надо до 21 октября, 21 января и 21 апреля.

Напомним, в Беларуси по-прежнему ведут учет «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (таких как пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в экономике. Это делается для того, чтобы стимулировать людей официально работать. Введены и штрафные санкции: если собственник жилья — «тунеядец», ему придется платить «коммуналку» по полным тарифам.

Выплаты медикам в «красной зоне» уменьшат

Коронавирус никуда не исчез и по-прежнему лютует, но Минздрав решил уменьшить некоторые доплаты медикам «красной зоны». С 1 августа перестает действовать пункт про «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время.

Допустим, терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен), из них семь рабочих дней (смен) оказывал помощь пациентам с COVID-19 по 1—2 часа в день. Надбавка в этом случае устанавливается за семь рабочих дней (смен), а не за все отработанное время, как было раньше.

Новый сбор за пересечение границы

Сбор за выезд из Беларуси уже введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. С 1 августа к ним добавится еще и Витебская. Так что выехать из Беларуси бесплатно с 1 августа можно будет лишь из Могилевской области, которая граничит только с Россией. Размер сбора — одна базовая величина (29 рублей) за автомобиль массой не более 5 тонн.

Число пассажиров при этом значения не имеет. Сообщается, что сбор вводится до 1 января 2023 года.

Для некоторых водителей сделано исключение (например, для ветеранов и тех, кто едет за медпомощью или на похороны родственника).

Новый призыв в армию и резерв

Вчерашним выпускникам, которые никуда не поступили, придется примерить сапоги и камуфляж. Александр Лукашенко подписал указ №277 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Он распространяется на мужчин старше 18 лет, которые не имеют права на отсрочку, — их призовут на срочную службу в армии или в резерве в августе — ноябре 2021 года. В Минобороны заявляли, что готовы увидеть в качестве солдат около 10 тысяч призывников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».