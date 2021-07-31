закрыть
31 июля 2021, суббота, 9:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что изменится в Беларуси в августе

  • 31.07.2021, 9:06
  • 1,254
Что изменится в Беларуси в августе

Многим медикам уменьшат выплаты.

Onliner рассказывает об основных изменениях, которые ждут белорусов в августе.

Последний месяц, чтобы поступить на учебу в вуз

У тех, кто не теряет веры в высшее образование, есть еще немного времени. Большинство вузов заканчивают прием документов на бесплатное отделение сегодня, 26 июля. У абитуриентов, которые сдавали творческие, спортивные и другие внутренние экзамены, зачисление обычно проходит немного позже.

Остальные могут попытать счастья на платном отделении вузов, куда документы принимают с 20 июля по 9 августа. Некоторые вузы устанавливают иные даты. Например, для сельхозспециальностей дневной формы обучения — с 20 июля по 10 августа.

Зачисление в большинство вузов на бюджет будет проводиться до 5 августа, на платную форму — до 11 августа; на бесплатную форму обучения в творческие вузы БГАИ, БГАМ, БГУКИ — до 6 августа.

Обновят список «тунеядцев»

До 21 июля нужно было предъявить в специальные комиссии органов занятости документы о занятости (если ранее вы не работали). Обновляют базу ежеквартально, поэтому предоставлять документы надо до 21 октября, 21 января и 21 апреля.

Напомним, в Беларуси по-прежнему ведут учет «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин (таких как пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в экономике. Это делается для того, чтобы стимулировать людей официально работать. Введены и штрафные санкции: если собственник жилья — «тунеядец», ему придется платить «коммуналку» по полным тарифам.

Выплаты медикам в «красной зоне» уменьшат

Коронавирус никуда не исчез и по-прежнему лютует, но Минздрав решил уменьшить некоторые доплаты медикам «красной зоны». С 1 августа перестает действовать пункт про «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время.

Допустим, терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен), из них семь рабочих дней (смен) оказывал помощь пациентам с COVID-19 по 1—2 часа в день. Надбавка в этом случае устанавливается за семь рабочих дней (смен), а не за все отработанное время, как было раньше.

Новый сбор за пересечение границы

Сбор за выезд из Беларуси уже введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. С 1 августа к ним добавится еще и Витебская. Так что выехать из Беларуси бесплатно с 1 августа можно будет лишь из Могилевской области, которая граничит только с Россией. Размер сбора — одна базовая величина (29 рублей) за автомобиль массой не более 5 тонн.

Число пассажиров при этом значения не имеет. Сообщается, что сбор вводится до 1 января 2023 года.

Для некоторых водителей сделано исключение (например, для ветеранов и тех, кто едет за медпомощью или на похороны родственника).

Новый призыв в армию и резерв

Вчерашним выпускникам, которые никуда не поступили, придется примерить сапоги и камуфляж. Александр Лукашенко подписал указ №277 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Он распространяется на мужчин старше 18 лет, которые не имеют права на отсрочку, — их призовут на срочную службу в армии или в резерве в августе — ноябре 2021 года. В Минобороны заявляли, что готовы увидеть в качестве солдат около 10 тысяч призывников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип