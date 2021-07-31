США арестовали танкер, незаконно доставлявший нефть в Северную Корею 2 31.07.2021, 10:49

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Министерство юстиции страны объявило, что грузовое судно нарушило санкционный режим.

В пятницу Министерство юстиции США объявило об аресте танкера, использовавшегося для перевозки нефтепродуктов в Северную Корею. По данным ведомства, грузовое судно водоизмещением в 2734 тонны принадлежало гражданину Сингапура, и было арестовано властями Камбоджи в соответствии с международным ордером, выданным США, сообщает «Голос Америки».

В Минюсте подчеркнули, что намерены предъявить уголовные обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предполагаемому владельцу танкера Courageous Квеку Ки Сэну. На данный момент он находится на свободе.

Федеральный суд Нью-Йорка вынес решение о конфискации судна в пятницу.

Напомним, что Северная Корея является объектом санкций со стороны Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций из-за развития программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет. Санкции ограничивают импорт нефти и ряда других товаров в страну.

В заявлении Министерства юстиции подчеркивается, что Courageous в нарушение закона перестал передавать контролирующим ведомства информацию о своем местонахождении. При этом спутниковые снимки показали, что в течение этого времени он доставил нефть стоимостью в полтора миллиона долларов на северокорейское судно Saebyol.

В ведомстве подчеркнули, что платежи за покупку танкера Courageous и нефти производились с использованием долларов США в нарушение законодательства США и резолюций ООН, и с использованием подставных компаний.

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