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Ученые из Гарварда назвали продукты, замедляющие старение мозга

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  • 31.07.2021, 14:19
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Ученые из Гарварда назвали продукты, замедляющие старение мозга

Они способны улучшать и поддерживать здоровое состояние мозга и его когнитивных функций.

Это может отдалить возникновение проблем с мозгом на 4 года, сообщает Neurology (перевод – med-heal.ru). Данное заявление выдвинули ученые из Гарварда, которые провели исследовательские работы по изучению работы мозга.

Результатом работы стали данные о том, что включение в рацион продуктов с флавоноидами, способно сделать риск ускорения старения мозга на 20%.

Флавоноидами являются различные соединения, которые имеют антиоксидантные свойства. Большую концентрацию этого вещества содержат такие вещества как: овощи, ягоды, фрукты. Они очень полезны для человеческого организма, так как способны улучшать и поддерживать здоровое состояние мозга и его когнитивных функций.

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