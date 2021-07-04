The Guardian рассказывает, как «очистить разум» после пандемии 4.07.2021, 16:46

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Негативные последствия пандемии и социальной изоляции огромные, но это можно исправить.

Когда ударила пандемия коронавируса и начались локдауны, многие испытывали тревогу и угнетение, кроме того, это негативно повлияло на концентрацию внимания. Но есть способы исправить такую проблему, цитирует The Guardian издание «Зеркало недели. Украина».

«Я могу точно определить момент, когда поняла, что мой мозг сломан из-за пандемии», - пишет Келли Мария Кордуцки.

«Несколько недель назад, в поезде, я решила отправить несколько писем по электронной почте. Но со временем я просто сидела, забыв об электронной почте, неистово переключаясь между вкладками в браузере. Это был мрачный опыт моей познавательной деятельности в эпоху пандемии», - добавляет автор.

«Начиная с весны прошлого года, с первым локдауном, я часто отвлекалась и переживала, а потом просто забывала о своих планах на фоне общей коронавирусной паники. Я даже не могла сложить свою одежду. Но теперь я полностью вакцинирована, строю планы и постепенно восстанавливаю социальные контакты. Жизнь начинает казаться почти нормальной. Я чувствую себя хорошо. Но пандемия уже повлияла на меня», - добавляет Келли Мария Кордуцки.

Уровень вакцинации растет, что активизирует взаимодействие людей с внешним миром. Для некоторых это может означать погружение с головой в отдых летом. Для других это также означает считаться с затяжной вялостью влияния пандемии на память и внимание. Хорошей новостью является то, что мозг людей чрезвычайно пластичен и поэтому способен к восстановлению.

«Нам понадобится немного времени, чтобы оправиться от этого. Это проблема, с которой столкнулись многие в течение пандемии. Некоторые называют это явление пандемией мозга», - говорит Майк Ясса из Центра нейробиологии обучения и памяти.

Известно, что стресс может быть опасным для физического здоровья. Длительное воздействие кортизола - «гормона стресса» в организме, увеличивает риск сердечных заболеваний, нарушений и даже расстройств, таких как тревога и депрессия. Также страдают познавательные способности. Установлено, что хронический стресс убивает клетки мозга и даже уменьшает размер префронтальной коры, которая отвечает за память, концентрацию внимания и обучение.

В течение недель и месяцев после первых локдаунов люди стали замечать внезапную неспособность сосредотачиваться, запоминать информацию и выполнять простые задачи. «Эта проблема не только у вас» - успокаивали заголовки.

Как говорит Ясса, пандемия был не просто стрессовым событием. Это ряд многих одновременных стрессовых факторов, некоторые из них угрожают жизни. Все усложняется и нарушениями физической активности, повседневных ритмов и привычек. Ясса считает, что люди наконец-то «на пути восстановления», хотя это не произойдет мгновенно.

Исследователи начали понимать, как мозг людей изменился через 18 месяцев социального дистанцирования и неопределенности (буквально, физически в случае с некоторыми людьми, которые получали лечение от коронавируса).

Барбара Саакян из Кембриджского университета сотрудничает с исследователями Университета Фудань, чтобы оценить влияние социальной изоляции на мозг людей во время пандемии. Она говорит, что последствия для многих зон мозга «глубокие».

«Мы наблюдали изменения в объеме мозга в височной, лобной, затылочной и подкорковых областях, миндалине и гиппокампе у людей, находившихся в социальной изоляции», - говорит Саакян. Изменения в этих зонах могут серьезно навредить процессам, на которые возлагаются люди для взаимодействия с окружающим миром.

«Я вспоминаю о трагикомическом эпизоде из собственной жизни. Прошлой зимой, когда я встретилась с другом в соседнем магазине, чтобы приобрести комнатные растения, нам понадобился час, чтобы понять, какие растения мы хотим и что нам нужно купить. Наверное, мы были похожи на похищенных людей, которых недавно выпустили из подземных бункеров, мы заново изучали основы ориентации во внешнем мире», - пишет автор.

Стоит помнить, что все люди имеют собственный пандемический опыт. Для разных людей путь к когнитивному выздоровлению может быть разным. Однако среди этих проблем есть и общие черты. Саакян обследует категории людей, начиная от медицинских работников и заканчивая теми, кто никогда не болел коронавирусом, но был на самоизоляции. В разных группах люди сообщали о трудностях с концентрацией внимания и памятью. Многие также сообщали о симптомах депрессии.

«Люди имеют устойчивость. Но найдется часть тех, кто пострадал больше всего. Они могут чувствовать когнитивные изменения и в будущем», - говорит она.

Несмотря на колоссальное когнитивный влияние прошлого года, Саакян и другие представители ее команды с оптимизмом смотрят на перспективы выздоровления от «пандемии мозга». Даже последствия беспрецедентного глобального кризиса можно смягчить старомодной «психической гигиеной».

Больше двигайтесь

Все мы знаем, что следует двигаться больше. Существует множество доказательств того, что физическая активность улучшает когнитивное функционирование. Упражнения увеличивают нейропластичность - или адаптацию мозга к переживаниям и изменениям, что может помочь предотвратить будущие проблемы, такие как деменция, например.

Сладкий звук выздоровления

Ефтимиос Папацикис из Университета Осло, который занимается изучением музыки в аспекте неврологии, говорит, что одно только прослушивание музыки увеличивает количество окситоцина в организме, что, как правило, повышает сочувствие. Также было доказано, что музыка снижает уровень кортизола в организме.

«Мы не знаем, как именно это происходит, но мы видим явное влияние», - говорит он. Создавать музыку, просто петь или играть на музыкальном инструменте - улучшает когнитивную устойчивость. Любая музыка, которая нравится слушателю, может дать терапевтический эффект.

Освободите голову от лишнего

Настроение и когнитивные функции часто идут вместе. Внимательность и медитация связаны с совершенствованием обоих фронтов, уменьшением стресса и усилением автоматизированных процессов познания.

Например, медитация перенаправляет внимание человека на отдельный объект или ощущения. Эта практика помогает «очиститься» и освободить голову от лишней информации.

«Поэтому уделяйте больше внимания миру, который вас окружает», - советует Саакян.

Такие практики часто требуют терпения как к себе, так и к окружающим. В конце концов, это время восстановления. Мы еще не прибыли к ожидаемой точке, но обязательно туда дойдем, резюмирует издание.

Любой травматический опыт - например, разрыв отношений, угроза здоровью, потеря близких или даже финансовый кризис может дестабилизировать социальные контакты. Люди инстинктивно ищут тех, кто обеспечивает комфорт и поддержку, и рефлекторно отдаляются от токсического окружения.

В разгар пандемии коронавируса риск инфицирования болезнью заставил людей быть более осмотрительными относительно того, кого они «допускают в свой круг». Для многих процесс «сужения круга друзей» был моментом «просветления» и даже освобождения. COVID-19 дал повод разорвать нежелательные отношения, одновременно давая людям время и пространство для укрепления связей с теми, о ком они действительно заботятся.

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