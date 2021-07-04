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ООН призывает присылать информацию о нарушении прав человека в Беларуси

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  • 4.07.2021, 18:41
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ООН призывает присылать информацию о нарушении прав человека в Беларуси

Идет подготовка к Гаагскому процессу.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека нуждается в получении информации, касающейся предполагаемых нарушений прав человека, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года, включая возможные гендерные аспекты таких нарушений, сообщает «Радыё Рацыя».

Поэтому ООН призывает лиц, группы и организации до 15 ноября 2021 года присылать в секретариат УВКПЧ сведения о нарушениях прав человека в Беларуси. В организации обязуются не раскрывать личность информатора, использовать представленные сведения только с разрешения, и вообще руководствоваться принципом «не навреди».

25 февраля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что события, произошедшие в Беларуси летом-осенью 2020-го привели к кризису беспрецедентных масштабов в области прав человека. Доклад Бачелет ранее был опубликован на сайте Совета по правам человека ООН.

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