В Эстонии запустили беспилотные маршрутки 6 5.07.2021, 8:07

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Экологическая альтернатива автомобилям и общественному транспорту.

С 5 июля на улицах эстонского города Тарту запустили беспилотные маршрутки, которые работают на водородном топливе, передает ERR.

Автобусы рассчитаны на шестерых пассажиров.

Компания, которая занималась их разработкой, позиционирует эти микроавтобусы как "транспорт последнего километра". Авто будут подвозить людей от крупных городских транспортных узлов до их домов.

Во время движения такой автобус выделяет только тепло и пар от воды.

Беспилотник разработала компания Auve Tech вместе с Тартуским университетом. Гендиректор компании Йоханес Мосс рассказал, что это - отличная экологическая альтернатива автомобилям и общественному транспорту.

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