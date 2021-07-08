Жители Гомельской области отказываются работать в милиции

Жители Гомельской области отказываются работать в милиции9
- 8.07.2021, 14:04
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Недостающие кадры начали искать по объявлениям в газетах и на заводах.
В Гомельской области вакансии сотрудников милиции пытаются закрыть через объявления в газетах и обзвон работников заводов, сообщает «Флагшток». Также объявления появились на сайтах местных органов власти, устроиться в милицию начала предлагать и служба занятости.
6 июля объявления о приеме на работу в органы внутренних дел появились в двух разных регионах Гомельской области. Отдел внутренних дел Октябрьского райисполкома на сайте местной газеты объявил о наборе кандидатов на прохождение службы на пяти разных должностях. На офицерские должности готовы принять при наличии высшего образования и общего стажа не менее 12,6 лет, но на другие должности достаточно и среднего образования.
На сайте администрации Новобелицкого района появилось объявление о наборе на службу в отдел Департамента охраны МВД на должностях рядового и младшего начальствующего состава.
Также о том, что на работу в ОВД массово приглашают мужчин разных профессий, сообщают читатели издания.
«На светлогорском Химволокно звонят с РОВД и предлагают к ним идти на работу. Звонят почти всем мужикам. Говорят — образование неважно», — рассказал читатель.
Также вакансии на работу в милиции начали публиковаться и в общереспубликанском банке вакансий службы занятости. Так, в настоящий момент для безработных доступны 4 вакансии в Ельском РОВД, которые были опубликованы еще в марте 2021 года.