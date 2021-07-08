Жители Гомельской области отказываются работать в милиции 9 8.07.2021, 14:04

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Фото: tut.by

Недостающие кадры начали искать по объявлениям в газетах и на заводах.

В Гомельской области вакансии сотрудников милиции пытаются закрыть через объявления в газетах и обзвон работников заводов, сообщает «Флагшток». Также объявления появились на сайтах местных органов власти, устроиться в милицию начала предлагать и служба занятости.

6 июля объявления о приеме на работу в органы внутренних дел появились в двух разных регионах Гомельской области. Отдел внутренних дел Октябрьского райисполкома на сайте местной газеты объявил о наборе кандидатов на прохождение службы на пяти разных должностях. На офицерские должности готовы принять при наличии высшего образования и общего стажа не менее 12,6 лет, но на другие должности достаточно и среднего образования.

На сайте администрации Новобелицкого района появилось объявление о наборе на службу в отдел Департамента охраны МВД на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

Также о том, что на работу в ОВД массово приглашают мужчин разных профессий, сообщают читатели издания.

«На светлогорском Химволокно звонят с РОВД и предлагают к ним идти на работу. Звонят почти всем мужикам. Говорят — образование неважно», — рассказал читатель.

Также вакансии на работу в милиции начали публиковаться и в общереспубликанском банке вакансий службы занятости. Так, в настоящий момент для безработных доступны 4 вакансии в Ельском РОВД, которые были опубликованы еще в марте 2021 года.

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