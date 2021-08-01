Мария Колесникова: Победа белорусского народа должна войти в историю 8 1.08.2021, 12:23

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Мария Колесникова

Политзаключенная дала интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, находящаяся с января 2021 года в СИЗО-1 в Минске, на страницах немецкой прессы обратилась к Лукашенко с призывом остановить насилие и попытаться мирным способом найти выход из политического кризиса. "Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия! Выпустите людей из тюрем!" - заявила она в письменном интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 августа (перевод — dw.com).

"Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - заявила Мария Колесникова в письменном интервью газете Welt am Sonntag.

Колесникова, 12 лет прожившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором предвыборного штаба Виктора Бабарико.

Задержание Колесниковой на границе Беларуси и Украины

В сентябре 2020 года, спустя месяц после начала в Беларуси массовых выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе.

Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

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