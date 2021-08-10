Партизаны подняли национальные флаги над Малиновкой и Сухарево
Город — наш!
В районе минской Малиновки и Сухарево партизаны вывесили национальную символику, сообщают телеграм-каналы «Баста!» и «Хартия-97%».
Флаги хорошо видны и водителям на МКАД.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста»
и создавайте историю свободной Беларуси.