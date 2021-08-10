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Партизаны подняли национальные флаги над Малиновкой и Сухарево

  • 10.08.2021, 13:06
  • 2,784
Партизаны подняли национальные флаги над Малиновкой и Сухарево

Город — наш!

В районе минской Малиновки и Сухарево партизаны вывесили национальную символику, сообщают телеграм-каналы «Баста!» и «Хартия-97%».

Флаги хорошо видны и водителям на МКАД.

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