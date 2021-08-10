Таракан уволил заместителя начальника своей службы безопасности

Таракан уволил заместителя начальника своей службы безопасности4
- 10.08.2021, 15:30
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Узурпатор никому не доверяет?
Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности Таракана. Соответствующий указ 10 августа подписал сам Таракан, сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Сергей Мигас был назначен на должность замначальника службы безопасности в конце марта 2018 года.