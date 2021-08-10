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Таракан уволил заместителя начальника своей службы безопасности

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  • 10.08.2021, 15:30
  • 5,688
Таракан уволил заместителя начальника своей службы безопасности

Узурпатор никому не доверяет?

Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности Таракана. Соответствующий указ 10 августа подписал сам Таракан, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Сергей Мигас был назначен на должность замначальника службы безопасности в конце марта 2018 года.

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