Литовские пограничники опровергли фейк белорусского режима 8 10.08.2021, 16:08

16,918

Видеофакт.

Госпогранкомитет Беларуси во вторник обвинил коллег из Литвы в том, что они перенесли на линию границы беременную беженку без сознания и бросили ее там, не оказав помощи. Литовское погранведомство назвало эту информацию фейком, пишет сайт zerkalo.io.

Госпогранкомитет Беларуси во вторник распространил видео на котором, как утверждалось, был запечатлен «вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны». Сообщалось, что сегодня днем на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы была выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей. Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы.

— Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащих всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи.

Госпогранкомитет заявил, что белорусские пограничники оказали женщине первую помощь и доставили в Поставскую центральную больницу.

— Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения, — говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Чуть позже литовское пограничное ведомство прокомментировало этот инцидент, назвав его фейком.

— Наши соседи, похоже, забыли, что мы запечатлеваем события на границе не только умными устройствами, но и стационарными видеокамерами, — написали они.

Литовские пограничники утверждают, что инцидент произошел еще вчера, женщина потерю сознания имитировала, и как только оказалась на белорусской стороне, встала и пошла самостоятельно. Они также опубликовали соответствующее видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».