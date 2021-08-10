Минобороны Литвы: Истребители НАТО за неделю трижды поднимались для сопровождения военных самолетов РФ
- 10.08.2021, 16:34
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Инциденты произошли с 2 по 8 августа.
Со 2-го по 8 августа истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО трижды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Минобороны Литвы, сообщает «Гордон».
Два инцидента произошли 3 августа (истребители НАТО сопровождали шесть российских самолетов), еще один инцидент – 5 августа (сопровождались пять российских самолетов).
В большинстве случаев российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, и не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.