Припарковать автомобиль в Минске станет дороже 12.08.2021, 14:09

1,330

В столице повышаются тарифы на услуги автостоянок.

С 1 сентября госорганизация «Гаражи, автостоянки и парковки» повышает тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках.

За хранение транспортного средства массой до 3,5 тонны на всех стоянках граждане будут выплачивать 42 рубля в месяц, сообщается на сайте организации. Исключение сделано для автостоянок № 15 (ст. метро «Молодежная») и № 92 (ул. Гикало, 1).

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот тариф на услуги составит 46 рублей ежемесячно. Столько же будет составлять цена хранения автомобилей на стоянках № 15 и № 92.

В прошлый раз услуги организации «Гаражи, автостоянки и парковки» дорожали в ноябре 2020 года.

Тогда месячный тариф для граждан был установлен в размере 40 рублей, для юридических лиц и ипэшников — 44 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».