Генетики выяснили, у какого народа сохранилось больше всего ДНК денисовского человека 13.08.2021, 12:02

Ранее считалось, что это папуасские горцы.

Исследователи обнаружили, что филиппинская этническая группа негритосов, известная как Айта Магбукон, имеет самый высокий уровень денисовского ДНК в мире, пишет «Новое время».

Фактически, они несут значительно больше денисовской ДНК, чем папуасские горцы, которые ранее были известны как современное население с самым высоким уровнем денисовского происхождения, отметили ученые из Швеции.

«Мы сделали это наблюдение, несмотря на тот факт, что филиппинских негритосов недавно смешали с группами, связанными с Восточной Азией, которые несут небольшую денисовскую родословную и, следовательно, снизили уровень их денисовской родословной», — сказал Максимилиан Ларена из Упсальского университета.

В новом исследовании Ларена и его коллеги, в том числе Маттиас Якобссон, стремились установить демографическую историю Филиппин. Благодаря партнерству между Уппсальским университетом Швеции и Национальной комиссией по культуре и искусству Филиппин (NCCA) при содействии местных властей Национальная комиссия по делам коренных народов проанализировала около 2,3 миллиона генотипов 118 этнических групп Филиппин, включая различные самоидентифицированные группы негритосов. Выборка также включала геномы австралопапуасцев и негритосов Айта Магбукон с высоким охватом.

Исследование показывает, что Айта Магбукон обладает самым высоким уровнем денисовского происхождения в мире. Вместе с недавним открытием гоминина с маленьким телом, называемого Homo luzonensis, данные свидетельствуют о том, что существовало несколько архаичных видов, населявших Филиппины до прибытия современных людей, и что эти архаичные группы могли быть генетически связаны.

В целом исследователи говорят, что результаты раскрывают сложную переплетенную историю современного и архаичного человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где отдельные островные денисовские популяции по-разному смешивались с прибывающими австралийцами в разных местах и в разные моменты времени.

«Эта примесь привела к разным уровням денисовского происхождения в геномах филиппинских негритосов и папуасов. К примеру, некоторые группы, такие как Айта Магбукон, минимально смешались с более поздними мигрантами», — сказал Якобссон.

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