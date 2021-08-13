Бивень древнего мамонта помог реконструировать его биографию 13.08.2021, 14:47

Бивень датирован возрастом около 17 тысяч лет.

Большинство мамонтов погибли около 10 тысяч лет назад, когда закончилась последная ледниковая эпоха. Отдельные популяции просуществовали гораздо дольше, но и они исчезли четыре-пять тысяч лет назад. Однако мерзлота великолепно сохранила их ткани, позволяя извлекать и исследовать клетки, ДНК и даже надеяться на возможное восстановление вида. А недавно Мэтью Вулер (Matthew Wooller) из Аляскинского университета в Фэрбенксе и его коллеги проанализировали не только ДНК, но и изотопный состав 1,7-метрового бивня, найденного на севере США, пишет Naked science.

Бивень датирован возрастом около 17 тысяч лет, когда будущее вымирание еще никак не ощущалось, и принадлежал самцу, который совершал неспешные, но постоянные миграции по древней тундростепи. Судя по оценкам ученых, за 28 лет своей жизни (что легко устанавливается по «годовым кольцам» на бивне) мамонт прошел расстояние, примерно равное двум земным экваторам. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Science.

Бивень нарастает кольцами, и в его состав год за годом включались изотопы из растений, которые поедал мамонт. Так сохранилась подробная «летопись» его путешествий, которую шаг за шагом реконструировали биологи. Они провели более 340 тысяч отдельных замеров изотопов кислорода, а также стронция. «Изотопная карта» Аляски уже составлена на основе аналогичных исследований зубов грызунов. Поэтому ученые сопоставили данные, полученные из мамонтового бивня, с этой картой, и определили маршруты его миграций, причем с огромным разрешением — буквально по неделям.

Мамонт перемещался почти по всей Аляске, хотя предпочтительные районы менялись в зависимости от возраста животного. Первые годы жизни он провел в бассейне реки Юкон и далеко не переходил. Между двумя и 16 годами он начал пастись на ограниченном пространстве, а затем его ареал еще раз резко увеличился. Ученые связывают это с тем, что сперва молодой мамонт передвигался вместе со стадом, а, достигнув взрослого возраста, стал жить самостоятельно.

В последние годы жизни область, на которой пасся мамонт, резко сократилась и свелась к сравнительно небольшой области на севере Аляски. Здесь он голодал (о чем говорят увеличенное содержание азота-15 и снижение поступающего из растений углерода-13) и в итоге погиб, оказавшись захороненным в мерзлоте вплоть до 2010 года, когда ученые выкопали останки.

Любопытно, что многие маршруты мамонта совпадают с современными тропами миграций местных карибу, северных оленей, а также стоянками первых жителей Аляски. Возможно, в будущем это облегчит поиск таких мест.

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