Как белорусам обезопасить себя при покупке техники в интернете? 1 14.08.2021, 18:53

Важные рекомендации эксперта.

В редакцию «Вечернего Бобруйска» обратилась Людмила Алексеевна: «Подскажите, как грамотно и правильно купить бытовую технику через интернет, насколько такое действие безопасно, не получится ли так, что можно остаться и без денег, и без товара? Как себя обезопасить?»

На вопрос белоруски ответил Денис Дулуб, председатель Правления общественного объединения «Центр правовой защиты потребителей».

1. Первое, на что следует обратить внимание, это на то, чтобы интернет-магазин, в котором планируете купить бытовую технику, должен быть зарегистрирован в Торговом реестре Беларуси, а его доменное имя – в национальной доменной зоне «.by» и «.бел».

Проверить регистрацию интернет-магазина в Торговом реестра можно на сайте Единого портала электронных услуг.

2. Убедиться в наличии на выбранном сайте интернет-магазина, следующей информации:

- наименование организации

- местонахождение

- УНП (учетного номера плательщика – 9 цифр); для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя, отчество, адрес, сведения о государственной регистрации и наименовании органа осуществившего государственную регистрацию. Эту информацию можно найти на сайте Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе поиск сведений из государственного реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну

режим работы интернет-магазина.

- дату регистрации интернет-магазина в Торговом реестре можно найти на Едином портале электронных услуг

- способы оплаты товаров и их доставки.

3.Убедиться в наличии информации о товаре, а именно:

- наименование товара

- наименование, место нахождения изготовителя и поставщика, а также при наличии поставщика, представителя, ремонтной организации, уполномоченной на устранение недостатков товара и (или) его техническое обслуживание

- страна происхождения товара

- гарантийный срок, если он установлен

- цена товара (в белорусских рублях)

- условия оплаты доставки товара

- товар является конфискованным или обращенным в доход государства иным способом (если он таковым является)

- товар является бывшим в употреблении или в нем устранялся недостаток (если он таковым является).

4. При покупке товара в интернет-магазине рекомендуется сохранять адрес интернет-страниц, на которых размещена информация о продавце и купленном товаре, а также скриншот страницы с ценой товара и его описанием.

5. Исключить вариант приобретения товара посредством социальных сетей и интернет-мессенджеров.

6. Исключить предоплату товара и оплачивать покупку только после доставки и детальной проверки и демонстрации товара в действии.

7. Ознакомиться в интернет-ресурсе с отзывами о выбранном продавце.

8. Проконсультироваться (совершенно бесплатно) с сотрудником общественного объединения «Центр правовой защиты потребителей» + 375 (33) 91-444-22.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ:

- Отсутствие контактной информации о владельце сайта, отказ предоставления информации об адресе, руководителе, большое количество мелких грамматических ошибок, опечаток, несоответствий;

- слишком низкие цены на товары;

- призывы к срочным действиям, много восклицательных знаков;

- большое количество негативных отзывов, искусственное создание продавцом при общении по телефону (переписке) чувства нехватки времени (торопят, не дают подумать или посоветоваться с близкими и др), уговаривают отправить товар по почте.

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