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Что делать и куда обращаться белорусам, оказавшимся в Афганистане

  • 16.08.2021, 7:54
Что делать и куда обращаться белорусам, оказавшимся в Афганистане

У Беларуси нет своего посольства в Афганистане.

Исламистское движение «Талибан» объявило о захвате всей территории Афганистана. В воскресенье, 15 августа, сообщалось о захвате аэропортов, крупных городов о том, что войска «Талибана» вошли в Кабул. Известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ситуацию также прокомментировали в МИДе Беларуси. У нашей страны нет своего посольства на территории Афганистана, но на его территории могут оказаться граждане Беларуси. Что им делать в этой ситуации, рассказал пресс-секретарь белорусского дипведомства.

По словам Анатолия Глаза, белорусский МИД следит за развитием ситуации в Афганистане.

- Физически там нет нашего посольства. Но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларуси в Таджикистане, - прокомментировал пресс-секретарь МИДа.

Таким образом, белорусы, оказавшиеся в Афганистане, по консульским вопросам или за оказанием другого содействия в рамках МИДа могут обращаться в белорусское посольство в Таджикистане.

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