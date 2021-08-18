Лукашенко взял курс на сценарий Каддафи 14 18.08.2021, 17:29

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Сейчас речь пойдет как и к чему этот путь привел.

Так вот, Муаммарам Каддафи единолично правил Ливией 42 года и хотел таковым быть всегда. Каддафи пришёл к власти как противник коррупции, а в самом конце своего правления назначал на ключевые должности родственников, пишет телеграм-канал «Водители97».

Каддафи презрительно называл крысами тех, кто восстал против него. Ничего не напоминает? Нанимал боевиков из соседнего Чада, платил им бешеные деньги.

Ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов. Он, как и Лукашенко, не чувствовал народного гнева, а может просто и не хотел, ведь вся госпропаганда твердила ему о заоблачных рейтингах в 90%.

Но люди решили по-другому и смыли в унитаз Каддафи в буквальном смысле этого слова. Они разорвали его на части, а то, что осталось от тела, запихнули в канализационную трубу.

Вспомнилось ещё, что незадолго до новостей о том, что Каддафи убили, Медведев заявил, что судьбу полковника «решит ливийский народ».

Чем дольше длится политическая тирания, конечно же, всячески ссылающаяся на волю народа, тем ужаснее бывает её конец. Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску.

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