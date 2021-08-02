Литовские пограничники задержали в воскресенье рекордное количество мигрантов

Литовские пограничники задержали в воскресенье рекордное количество мигрантов9
- 2.08.2021, 9:19
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Предыдущий рекорд продержался менее недели.
На белорусско-литовской границе установлен новый рекорд. За сутки были задержаны 287 мигрантов, которые перешли ее в обход пунктов пропуска, сообщает пресс-служба литовской пограничной службы.
Предыдущий рекорд продержался менее недели. В прошлую среду был задержан 171 мигрант.
С начала года на границе задержали 3 832 мигранта, из которых 2 555 были гражданами Ирака.