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Литовские пограничники задержали в воскресенье рекордное количество мигрантов

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  • 2.08.2021, 9:19
  • 6,520
Литовские пограничники задержали в воскресенье рекордное количество мигрантов
фото: delfi

Предыдущий рекорд продержался менее недели.

На белорусско-литовской границе установлен новый рекорд. За сутки были задержаны 287 мигрантов, которые перешли ее в обход пунктов пропуска, сообщает пресс-служба литовской пограничной службы.

Предыдущий рекорд продержался менее недели. В прошлую среду был задержан 171 мигрант.

С начала года на границе задержали 3 832 мигранта, из которых 2 555 были гражданами Ирака.

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