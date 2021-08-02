Как белорусские власти умудрились создать мегаскандал на ровном месте

Как белорусские власти умудрились создать мегаскандал на ровном месте7
- 2.08.2021, 11:48
- 14,476
Режим может попасть под новые санкции МОК.
Кейс Кристины Тимановской легко раскладывается на несколько этапов, на каждом из которых можно было ситуацию либо грамотно разрулить, либо сильно усугубить. И на всех развилках выбирался второй вариант, пишет «Салiдарнасць».
Трех белорусских легкоатлеток, прилетевших в Токио, организаторы не допустили к соревнованиям из-за несоблюдения правил, касающихся количества и периодичности допинг-проб. В числе отстраненных оказались две бегуньи, Кристина Мулярчик и Анна Михайлова, которые должны были участвовать в эстафете 4 по 400 метров.
Заместитель министра спорта Александр Барауля объяснил этот казус «стечением обстоятельств». Но есть и другие версии.
«Из-за некомпетентности каких-то людей, отвечающих за все это, они просчитали просто дни. Потому что между пробами должен быть минимум 21 день. К сожалению, у нас это не высчитали. У меня взяли на 20-й день. Из-за этой ошибки пролетаем мимо Олимпиады», — заявила Кристина Мулярчик.
То есть скандала просто не должно было бы случиться, если бы в министерстве спорта справлялись с элементарными арифметическими действиями хотя бы на «троечку».
Чтобы формально принять участие в эстафете, белорусское спортивное руководство решает закрыть брешь при помощи Кристины Тимановской, которая специализируется на дистанциях 100 и 200 метров, но никак не 400. Саму спортсменку тренеры об этом в известность не ставят: она узнает о решении из других источников и пишет гневный пост.
«Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м, и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор», — сказала Кристина Тимановская.
В общем проблему можно было купировать, своевременно пообщавшись с легкоатлеткой. Но в минспорта не умеют не только считать, но и разговаривать именно в тот момент, когда это необходимо.
Пост Тимановской забылся бы, если не на следующий день, то через два-три. Однако власти сами щедро плеснули бензина на едва тлеющие угли. Сначала спортсменку по полной программе отполоскали на государственных телеканалах. А потом верхи и вовсе приняли решение устроить показательную порку, досрочно отозвав Тимановскую с Олимпиады. Но легкоатлетка вместо того, чтобы покорно проследовать в самолет, обратилась за помощью и попала в топ-новости крупнейших медиа мира. В результате того, что Тимановской не дали пробежать 200 метров, она сбегает на Запад – классная работа спортивного (и не только) руководства Беларуси!
По итогу мини-скандал превратился в международный. Чтобы этого не случилось, достаточно было просто ничего не делать. Но даже это нехитрое искусство оказалось недоступно ответственным лицам.
Так проявляются результаты многолетней отрицательной селекции – когда вместо профессионалов на ключевые должности назначают «верных людей». Причем сразу на всех уровнях:
- сначала рядовой исполнитель напортачил с допинг-пробами;
- затем уже чиновники среднего звена сочли, что спортсменку можно использовать как угодно, ничего ей не объясняя;
- а потом уже на угадывающемся руководящем уровне (выше, чем министр спорта, известный, кстати, не достижениями в этой области, а службой в охране Александра Лукашенко) было принято роковое решение отозвать Кристину Тимановскую, превратившее мелкое недоразумение в глобальный кризис, который может привести к новым санкциям со стороны Международного олимпийского комитета.
Чиновники, конечно, все равно попытаются перевести стрелки на бегунью. Но даже, если вынести за скобки скандал с Тимановской, нынешняя Олимпиада по чисто спортивным результатам выглядит провальной для Беларуси: всего 2 медали за 10 дней Игр. Так плохо не было еще никогда. И это результат деятельности всей системы – от клерков до Александра Лукашенко – в сфере, которая является одним из главных приоритетов руководства страны.