Борчиха Мария Мамошук опровергла свой «комментарий» госСМИ о Тимановской 7 2.08.2021, 21:47

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Лукашенковская пропаганда начала придумывать комментарии.

Белорусская борчиха Мария Мамошук, серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, опровергла, что она давала какие-либо комментарии госСМИ о ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской.

Сегодня на сайте государственной газеты Гомельского района «Маяк» был опубликован материал под названием «Легкоатлетка Кристина Тимановская покинула Олимпийские игры в Токио», подписанный именем «Олег Дубовец«. Автор материала описал ситуацию с Тимановской, включив в текст комментарий главного тренера легкоатлетической сборной Юрия Моисевича, который он давал гостелевидению.

Вдобавок к этому издание решило взять комментарии у известных спортсменов — уроженцев Гомеля. Утверждается, что высказались по теме участник двух олимпиад Сергей Шундиков и борчиха-чемпионка Мария Мамошук. Оба приведенных комментария крайне негативные и уничижительные в отношении Тимановской.

«И экспертом быть не надо, чтобы понять: психологически, да и физически Тимановская, что называется, поплыла», — так начинался «комментарий».

Однако вечером понедельника Мария Мамошук заявила, что не давала такого комментария. Она разместила в историях Instagram скриншот публикации «Маяка» и подписала: «Никаких комментариев по этому поводу я не высказывала!!! Враньё!!!» (пунктуация сохранена).

Стоит отметить, что вся публикация «Маяка» (автор — Олег Дубовец) написана в довольно резких выражениях и с передергиванием фактов. Так, смешаны высказывания Кристины Тимановской: ее первое заявление о том, что ее заставляют выступать в чужой дисциплине, перемешано с фрагментами ее фраз, сказанных спустя несколько дней — уже после попытки вывезти ее из Токио. Ситуация подана так, будто Тимановская заявила об отказе возвращаться в Беларусь сразу же, как только узнала, что ей придется бежать эстафету, хотя это не соответствует действительности.

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