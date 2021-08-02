Впервые за суверенный период в финале Олимпиады в метании молота не будет представителя Беларуси 2 2.08.2021, 22:40

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Наши соотечественники попадали во все финалы Олимпиад с 1992 года.

Как сообщалось ранее, белорусы Иван Тихон, Юрий Васильченко и Глеб Дударев не смогли пробиться в финал в метании молота на Олимпиаде-2020 в Токио.

Впервые за суверенный период в финальных соревнованиях молотобойцев на Играх не будет представителя Беларуси. Наши соотечественники попадали во все финалы Олимпиад с 1992 года, отмечает «Прессбол».

В Барселоне-1992 в составе Объединенной команды серебро взял белорус Игорь Астапкович. Он же выступал в финале на Играх-1996 в Атланте и занял седьмое место, восьмым был его соотечественник Сергей Алай. В Сиднее-2000 Астапкович добыл бронзу, а Иван Тихон стал четвертым. На Олимпиаде-2004 в Афинах в финале выступали Вадим Девятовский (4-е место) и Тихон, результат которого позже был аннулирован из-за дисквалификации.

В Пекине-2008 Девятовский стал вторым, Тихон получил бронзу. Через четыре года в Лондоне Беларусь в финале представлял Валерий Святохо — он стал 11-м. В Рио-2016 Тихон завоевал серебро, Сергей Коломоец в финале стал девятым.

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