Швеция возглавила рейтинг европейских стран в области инноваций
- 20.08.2021, 17:57
В этой стране больше всего зарегистрированных за последний год изобретений.
Швеция лидирует среди стран Евросоюза по инновационному развитию. В частности, там лучше других стран развита цифровизация и экологическая устойчивость, а кроме того, там больше всего зарегистрированных за последний год изобретений, пишет «Евро пульс».
Всего в ежегодном исследовании Еврокомиссии инновационное развитие стран оценивается по 50 различным индикаторам.
Топ-10 инновационных стран ЕС
- Швеция
- Финляндия
- Дания
- Бельгия
- Нидерланды
- Германия
- Люксембург
- Австрия
- Эстония
- Франция
Среди стран ЕС, которые быстрее других развиваются в области инноваций, лидирует Кипр (13-е место в рейтинге), Эстония, Греция (20-е место), Италия (12-е место) и Литва (18-е место): там показатели улучшились более чем на 25% за год. Для сравнения, Швеция улучшила свои показатели меньше чем на 6%.
На специальной интерактивной площадке даны показатели стран по каждому индикатору; там же можно сравнить страны друг с другом.