Швеция возглавила рейтинг европейских стран в области инноваций 20.08.2021, 17:57

В этой стране больше всего зарегистрированных за последний год изобретений.

Швеция лидирует среди стран Евросоюза по инновационному развитию. В частности, там лучше других стран развита цифровизация и экологическая устойчивость, а кроме того, там больше всего зарегистрированных за последний год изобретений, пишет «Евро пульс».

Всего в ежегодном исследовании Еврокомиссии инновационное развитие стран оценивается по 50 различным индикаторам.

Топ-10 инновационных стран ЕС

- Швеция

- Финляндия

- Дания

- Бельгия

- Нидерланды

- Германия

- Люксембург

- Австрия

- Эстония

- Франция

Среди стран ЕС, которые быстрее других развиваются в области инноваций, лидирует Кипр (13-е место в рейтинге), Эстония, Греция (20-е место), Италия (12-е место) и Литва (18-е место): там показатели улучшились более чем на 25% за год. Для сравнения, Швеция улучшила свои показатели меньше чем на 6%.

На специальной интерактивной площадке даны показатели стран по каждому индикатору; там же можно сравнить страны друг с другом.

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