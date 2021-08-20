США вслед за Англией ввели санкции против генералов ФСБ из-за Навального 20.08.2021, 20:27

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США ввели санкции против девяти россиян и двух научных центров.

США ввели санкции против девяти россиян и двух научных центров, которых они считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального, сообщается на сайте Минфина, передает РБК.

В список попали:

Институт криминалистики ФСБ. Вашингтон связывает его сотрудников с операцией по отравлению Навального.

Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны (ГНИИ ВМ). Он сотрудничает с 27-м научным центром и 33-м научно-исследовательским институтом, которых ранее США обвинили в разработках химического оружия в России. ГНИИ ВМ, соответственно, работает в смежном секторе, говорится в сообщении ведомства.

Владимир Богданов, глава Центра специальных техники ФСБ. Центр, как утверждает Минюст США, курирует деятельность Института криминалистики. Также ведомство считает, что Богданов контактировал с людьми, причастными к отравлению Навального, до и после операции.

Алексей Седов, генерал-полковник (данные из открытых источников), глава Второй службы ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Сотрудники его ведомства, полагают в США, находились в координации с теми, кто отравил Навального.

Кирилл Васильев, директор Института криминалистики.Он поддерживал связь с Макшаковым в течение месяцев до отравления.

Станислав Макшаков. Он, по мнению Вашингтона, является сотрудником ФСБ и токсикологом, часто контактировал с руководством спецслужбы и людьми, причастными к отравлению.

Константин Кудрявцев, сотрудник Института криминалистики. США считают, что он входил в основную группу, проводившую операцию по отравлению оппозиционера. Также в список вошли оперативники-криминалисты Алексей Александров и Иван Осипов.

Еще один сотрудник Института криминалистики, Владимир Паняев, которого США считают причастным к слежке за Навальным до отравления.

Артур Жиров, бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию. Он находится в списке из-за того, что был должностным лицом в России, пояснили в Минюсте.

Ранее в пятницу санкции против тех же сотрудников ФСБ, кроме Жирова и Кудрявцева, ввела Британия. Там также сочли их причастными к отравлению Навального.

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