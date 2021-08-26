Новый сюрприз для водителей: после 30 сентября многим белорусам придется заплатить «растаможку» 26.08.2021, 13:24

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Истекают сроки, установленные в связи с пандемией COVID-19.

Временно ввезенные в ЕАЭС до начала пандемии COVID-19 автомобили необходимо вывезти до 30 сентября 2021 года. Ранее Евразийская экономическая комиссия уже трижды продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, ввезенных без уплаты таможенных платежей.

«30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — сообщает портал eec.eaeunion.org. — В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки.

Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей — сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.

Обращаем внимание заинтересованных граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги».

Как мы уже сообщали ранее, данный нормативный акт распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

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