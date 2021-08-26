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Виктор Бабарико: Сопротивляйтесь!

  • 26.08.2021, 21:12
  • 6,848
Виктор Бабарико: Сопротивляйтесь!
Виктор Бабарико
Архивное фото

Сейчас многое зависит от пассивного большинства.

Жительница Гомеля получила 26 августа ответ на свое письмо, отправленное в колонию Виктору Бабарико. Копией письма она поделилась с БелаПАН.

«Ваша помощь для тех, кто сейчас в изоляции, очень проста: поступайте по совести. Не отсиживайтесь и не бойтесь говорить правду. Сейчас многое зависит от пассивного большинства. Не будьте равнодушны. Сопротивляйтесь! И помните: будущее зависит от Вас. Конкретно от каждого человека. Удачи Вам! Мы — "Разам"!», — написал политзаключенный.

Сейчас он отбывает наказание в колонии в Новополоцке.

6 июля Верховный суд приговорил экс-руководителя «Белгазпромбанка» к 14 годам лишения свободы.

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