Названо место в аэропорту, где выше всего риск заразиться COVID 28.08.2021, 12:28

2,294

Пассажирам стоит строго придерживаться всех правил и ни в коем случае не снимать маску.

Специалисты предупредили, где в аэропорту самый высокий риск заразиться коронавирусом. По мнению эпидемиолога Михаила Лебедева, вероятность инфицироваться наиболее высока в местах проведения досмотра, сообщает cursorinfo.co.il

Эксперт подчеркнул, что именно там сложнее всего соблюдать социальное дистанцирование, при этом для вещей используются пластиковые контейнеры.

Чтобы минимизировать риск заразиться COVID, Лебедев порекомендовал избегать столпотворений, а также всегда находиться в маске. Помимо этого, следует как можно чаще обрабатывать руки антисептиком.

Кроме того, нужно не бродить без потребности по зданию аэропорта, а также различным кафе и магазинам. В случае, если все же возникла потребность в их посещении, ни в коем случае не надо снимать маску, а расплачиваться лучше не наличными деньгами, а банковской картой.

Кроме того, снизить риск инфицирования поможет покупка билетов не в кассе, а онлайн, при этом в аэропорту не стоит забывать соблюдать безопасную дистанцию.

Израильские ученые заявили, что вакцины менее эффективны для защиты пожилых людей от COVID. Исследования Техниона показывают, что клетки В-лимфоцитов памяти недостаточно сильны у пожилых людей, от которых зависит выработка антител, улучшающих иммунную систему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».