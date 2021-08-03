СМИ: Великобритания готовит операцию возмездия против Ирана 3.08.2021, 10:28

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Коммандос уже в регионе.

Как сообщает газета Daily Mirror, бойцы британских подразделений специального назначения уже прибыли на Ближний Восток для участия в операции, призванной стать ответом на атаку иранским БПЛА танкера Mercer Street, пишет newsru.co.il.

В результате нападения на судно, управляемое израильской компанией, погибли два человека – британский охранник и румынский член экипажа. Израиль, США, Великобритания и Румыния возложили на Иран ответственность за атаку.

По сведению издания, к операции возмездия будут привлечены десятки военнослужащих: бойцы SAS, морские коммандос, десантники, специалисты электронной разведки, операторы БПЛА. В Лондоне заявляют, что пришло время положить конец агрессивным действиям Ирана.

"В Тегеране должны понять: подобные действия не останутся без ответа. Иранская атака угрожает свободе коммерческого судоходства, погиб гражданин Великобритании", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

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