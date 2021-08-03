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В Верховной Раде Украины призвали расследовать возможную причастность белорусских спецслужб к смерти Шишова

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  • 3.08.2021, 13:09
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В Верховной Раде Украины призвали расследовать возможную причастность белорусских спецслужб к смерти Шишова

Заявление объединения «За демократическую Беларусь».

Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в Верховной Раде призывает министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского взять расследование смерти гражданина Беларуси, главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова. Есть обоснованные подозрения считать причастными к этому режим Лукашенко

— Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность.

Просим проверить данную информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, — говорится в заявлении, которое передал сайту Charter97.org глава объединения «За демократическую Беларусь», украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

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