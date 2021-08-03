В Турции начался новый сильный лесной пожар 3.08.2021, 13:25

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Местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.

В Турции начался еще один сильный пожар в лесном районе Бейджилер, провинция Мугла, который быстро распространился еще на несколько районов из-за ветра.

Об этом сообщает со ссылкой на Hurriyet.

Некоторые из домов, расположенных в пострадавших от пожара районах, сейчас непригодны для использования, а местные жители пытаются спасти свой скот.

Только авторизованные автомобили допускаются в регион, где местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.

В районах Юкары-Мази и Ашагы-Мази густой дым и быстро меняющееся направление ветра затрудняют тушение пожаров.

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