В Турции начался новый сильный лесной пожар
- 3.08.2021, 13:25
- 3,530
Местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.
В Турции начался еще один сильный пожар в лесном районе Бейджилер, провинция Мугла, который быстро распространился еще на несколько районов из-за ветра.
Об этом сообщает со ссылкой на Hurriyet.
Некоторые из домов, расположенных в пострадавших от пожара районах, сейчас непригодны для использования, а местные жители пытаются спасти свой скот.
Только авторизованные автомобили допускаются в регион, где местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.
В районах Юкары-Мази и Ашагы-Мази густой дым и быстро меняющееся направление ветра затрудняют тушение пожаров.