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Bellingcat займется расследованием дела главы Белорусского дома в Украине

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  • 3.08.2021, 14:43
  • 6,382
Bellingcat займется расследованием дела главы Белорусского дома в Украине
Христо Грозев
Фото: promoteukraine.org

Христо Грозев заявил, что в Киеве могли присутствовать сотрудники ФСБ России.

Журналисты Bellingcat будут расследовать убийство в Киеве главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом сообщил "Эхо Москвы" один из расследователей Христо Грозев.

"Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины произошедшего. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт. Мы несколько дней работаем над информацией о том, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных беларусских групп в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", — сказал Грозев.

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