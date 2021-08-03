Полный «дискредитец» 1 Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

3.08.2021, 15:06

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фото: ТАСС

У белорусского режима появилась серьезнейшая проблема.

чиновные слои РФ, и даже те, кто его не осуждает, как минимум считает за буйного и/или лузера.

События вокруг Кристины Тимановской ярко показали серьезнейшую проблему режима. А именно его полную международную дискредитацию, своеобразную презумпцию вины в любом конфликте.

Очень интересно, этот дискредитец неявным пока образом распространился даже на российскую пропагандистскую машину, несмотря на действующее уже около полугода устную команду СМИ из администрации президента (АП) РФ «не клевать» (дословно) власти РБ.

Даже в СМИ-глашатаях российской пропаганды подоплека инцидента освещается вполне объективно и нейтрально-дружественно, как например, на сайте РИА НОВОСТИ. «Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу».

Упущена (думаем, что неумышленно) травля спортсменки белорусскими госСМИ, но ни слова осуждения Тимановской нет. Даже в материале о получении ею польской гуманитарной визы.

Нам достоверно известно, что в МИД и АП РФ никак не определятся с речевками по литовско-мигрантскому вопросу.

Задача непростая, поскольку дискредитец белорусского режима и его главаря проник уже и в «глубинный народ», и в чиновные слои РФ, и даже те, кто его не осуждает, как минимум считает за буйного и/или лузера.

Про «международное сообщество» уже и не говорим. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик: «Никого нельзя заставлять возвращаться домой под угрозой применения силы».

Ну а если даже «силы» никакой и не было? - Слишком много причин, чтобы этому не верить. Дискредитец есть дискредитец!

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