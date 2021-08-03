Ученые рассказали, где может скрываться вода на Луне 1 3.08.2021, 18:20

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Ученые NASA провели исследование.

Ученые NASA провели исследование, которое показало, что «шероховатости» на Луне создают тени, в которых может «прятаться» водный лед. Более того, существование таких теней позволяет воде двигаться на протяжении дня, сообщает Science alert.

Несмотря на то, что Луна кажется абсолютно сухой, космические аппараты указывают на то, что на ее поверхности может существовать водный лед. Но ученые не вполне понимают, как это возможно. Здесь нет атмосферы, которая могла бы регулировать температуры на протяжении дня, поэтому поверхность Луны нагревается достаточно для того, чтобы вскипятить воду. Если какое-то количество воды замерзнет и превратится в лед ночью, когда температура опускается до -150 градусов Цельсия, оно все равно испарится из-за нагревания поверхности спутника Земли.

Но некоторые исследования показывают, что вода сохраняется и на дневной стороне Луны, каким-то образом избегая испарения.

«Более 10 лет назад космические аппараты зафиксировали возможное присутствие воды дневной стороне Луны, затем это было подтверждено с помощью обсерватории SOFIA в 2020 году. Эти наблюдения были, на первый взгляд, спорными: вода не может существовать в таких суровых условиях. Это ставит под сомнение наше понимание лунной поверхности и поднимает вопросы о том, как летучие соединения, такие как водный лед, могут существовать на безвоздушных телах», - заявил один из исследователей Бьерн Дэвидссон.

На самом деле это не является проблемой, если предположить, что вода «заперта» в камнях или стекле, созданном ударами метеоритов. Но исследование 2009 года показало, что количество воды меняется в зависимости от времени суток. В самое жаркое время ее меньше, но после полудня, когда Луна начинает остывать, ее количество увеличивается. Это говорит о том, что по крайней мере часть воды может свободно перемещаться: закипать в течение дня, а затем снова замерзать.

В новом исследовании Дэвидссон и Сона Хоссейни провели моделирование, в котором сделали поверхность Луны не плоской, а «рыхлой». Для этого они использовали данные Аполлонов, которые помогли им воспроизвести кратеры и валуны.

Моделирование показало, что шероховатости создают тени, которые позволяют воде «прятаться» и двигаться на протяжении дня, когда поверхность Луны нагревается и остывает.

«Иней гораздо более подвижен, чем «захваченная» вода. Поэтому эта модель предоставляет новое объяснение того, как вода может двигаться между поверхностью и тонкой лунной атмосферой», - отметил Дэвидссон.

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