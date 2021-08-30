В Польше отмечается 41-я годовщина подписания Щецинского соглашения 30.08.2021, 20:15

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41 год назад польские бастующие рабочие добились подписания соглашения о выполнении их требований.

41 год назад, 30 августа 1980 года бастующие рабочие во главе с Марианом Юрчиком Щецинской судоверфи добились подписания соглашения о выполнении их требований с коммунистическими властями, представленными тогдашним вице-премьером Казимежем Барциковским. Это было первое из соглашений, заканчивающих волну забастовок в августе 1980 года в Польше, передает «Радио Польша».

31 августа было подписано соглашение в Гданьске, 3 сентября - в Ястшембе-Здруе, и 11 сентября в Катовице. Август 1980 года стал импульсом к созданию «Солидарности», а впоследствии - системных перемен, которые привели к падению коммунистической ПНР и других диктатур так называемого восточного блока, в результате чего Польша обрела подлинный суверенитет.

«Трудно найти в истории народ, который страдал больше, чем польский народ в XX веке. Судьба не была к нам благосклонной. Польша, которая после 123 лет неволи восстановила независимость, радовалась ей всего лишь 20 лет, чтобы снова пасть под ударами захватнических режимов (...)». Но «Солидарность» для всего мира стала настоящим явлением, обнажила главную ложь коммунизма, - отметил в своем письме участникам мероприятий в честь 41-й годовщины Щецинского соглашения польский премьер Матеуш Моравецкий.

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