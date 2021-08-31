Google потратит миллиард евро на спасение планеты от глобального потепления 1 31.08.2021, 18:10

Компания Google выделит деньги на безуглеродные технологии в Германии.

Американская корпорация Google сообщила о крупных инвестициях на усовершенствование облачных технологий в Германии в рамках политики нулевых выбросов углекислого газа. Для создания цифровой инфраструктуры, которая будет функционировать на безопасной для природы энергии, техногигант потратит один миллиард евро (1,18 миллиарда долларов), сообщила пресс-служба компании.

До 2030 года руководство Google наметило план по расширению зоны действия технологий для работы с облачными данными Google Cloud на территории Берлина-Бранденбурга в Германии. Корпорация выделит средства на мероприятия по внедрению возобновляемых источников энергии для спасения планеты от глобального потепления. Поставщика ресурсов для новых технологических мощностей уже выбрали, им станет немецкая компания ENGIE Deutschland.

«В соответствии с условиями соглашения, ENGIE соберет и разработает для Google портфель безуглеродных источников энергии мощностью 140 мегаватт, который будет расширяться по мере изменения наших потребностей. Проект включает в себя новую солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 39 мегаватт и 22 ветряных парка, которые отремонтировали, чтобы продолжить использовать для получения электричества. Портфель будет гарантировать использование безуглеродной энергии на 80 процентов при почасовых измерениях. Это первый, но важный шаг Google на пути к полной декарбонизации электроэнергии к 2030 году», — сообщили в компании.

Технологии с низкой или нулевой нагрузкой на окружающую среду постепенно внедряют компании из разных отраслей экономики по всему миру. Владельцы шотландской винокурни Bruichladdich в августе заявили о начале производства виски и джина на возобновляемых источниках энергии от ветра и приливов.

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