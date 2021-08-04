«Перечислите 33 тысячи!»: белорусы купили участок на аукционе, а через шесть лет с них потребовали доплату 4 4.08.2021, 11:01

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Счет в несколько раз превышает начальную стоимость участка.

Нет ничего надежнее, чем покупка земли через официальный аукцион: четко прописанный механизм, отработанная схема, десятки задействованных госработников, которые проверяют документы и несут ответственность. Это в идеальном мире. В реальном все гораздо сложнее. Истории, когда люди, приобретя участок на торгах, потом лишались не только его, но и некоторой суммы денег, не раз публиковались на Onliner. И вот — новый, доселе невиданный поворот. Через шесть лет после полностью оформленной сделки борисовчанке выставили новый счет за старый кусок земли. Да такой, что в несколько раз превышает начальную стоимость участка. Платить или не платить — вот в чем вопрос.

Хороший (и дорогой) участок

Эта история закрутилась в 2015 году. В отличие от тысяч белорусов, которые только мечтают о своем доме, жительница Борисова Раиса вместе с мужем решила не рассуждать о прекрасном далеко, а действовать. Изучив все варианты покупки домов под снос, пара поняла, что проблем в таком предприятии больше, чем выгоды, поэтому ничего другого, кроме как участия в аукционе с «голыми» участками, не оставалось.

— Переезд в деревню не рассматривался, так как у нас маленькие дети. Да и в городе не каждый район подходил: для семьи должна быть соответствующая инфраструктура, хорошие подъездные пути, остановка рядом, а еще чтобы природа чувствовалась, иначе какой смысл в собственном доме. То есть центр мы отмели сразу, — рассказывает о муках выбора Раиса. — В итоге сошлись на том, что район военного госпиталя будет идеальным. Там как раз периодически выставлялись участки на аукцион.

Из девяти возможных вариантов, «нарезанных» на новой улице в районе Лядище, Раиса с мужем выбрали 10 соток, расположенных на опушке леса. Смотришь в пока еще воображаемое панорамное окно и видишь высокие стройные сосны — красота.

— Несмотря на то что некоторые участки в Борисове и Борисовском районе продаются годами, на наш надел нашлось сразу несколько желающих. Завязалась настоящая жаркая борьба, и цена с первоначальных 11 500 рублей ($6583 по курсу) выросла до практически $20 000 в эквиваленте. За голую землю без коммуникаций это, конечно, очень дорого, но отступать не хотелось — уж очень понравилось место.

Электричества и других благ человечества в этом районе еще не было, однако наша стройка продвигалась хорошими темпами. Само собой, мы интересовались у местных властей, когда же квартал подключат к «цивилизации». На что получили ответ: не переживайте, в план бюджета все внесено, работа скоро начнется, — вспоминает борисовчанка.

Раиса рассказывает, что, не дожидаясь милости сверху, жители квартала сами проложили канализацию и подвели газ. Также прорабатывали вопрос с электрификацией: в 2016—2017 годах была возможность запитаться от расположенного рядом военного госпиталя. Новоселы даже просчитали, во сколько им обойдется установка столбов и последующие работы по подключению. Выходило недорого — $3000—4000 на четыре участка (больше госпиталь просто не потянул бы).

Из мотивировочной части решения суда

— Этот вопрос меня волновал больше всего, так как мой дом полностью функционирует на электричестве. Если помните, в те годы шла сильная агитация за переход на электроотопление: мол, это прогресс, будущее, обещали хорошие тарифы. А с вводом АЭС у владельцев электродомов и вовсе должна была начаться райская жизнь. Понимая перспективы, мы сразу строили дом современным и предусматривали раздельные счетчики на отопление и все остальное энергопотребление.

Естественно, ближе к окончанию процесса строительства нам надо было знать, как быть — предпринимать что-то самим или ждать помощи от государства. Помню, как мы, жители нового квартала, пришли на прием в администрацию и прямо спросили, продвигается ли вопрос с обеспечением нового района электроэнергией, потому как нам надо знать, решать ли вопрос за свои деньги. На это глава администрации однозначно сказал: зачем вам за что-то платить, если город скоро сделает все бесплатно, — описывает результаты визита девушка.

Не заплатите — не сдадите дом

Достроив дом в декабре 2018-го, Раиса с мужем первыми отправились проходить процедуру сдачи коттеджа в эксплуатацию. Пухлые папки с документами, справки, квитанции об оплате — все было готово для безболезненного прохождения процедуры. Каково же было удивление пары, когда в январе из исполкома пришел отказ.

— Вместо того чтобы принять дом, нам выставили счет: оплатите в кассу 28 000 рублей, так как строительство сетей водоснабжения, электроснабжения, а также благоустройство осуществлялись за счет бюджетных средств, — до сих пор переживает собеседница. — Мол, вы должны возместить траты. При этом практически 26 000 из этих 28 000 приходилось на подвод электроэнергии, так как у меня особый объект и для него была выделена мощность 30 кВт.

Из мотивировочной части решения суда

Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Муж даже собирался вызывать скорую. Представляете, вы живете обычной жизнью, радуетесь тому, что достроили дом, скоро сможете переехать, и вдруг выясняете, что на самом-то деле по уши в долгах и должны достать откуда-то $13 000, чтобы перечислить городу. И самое обидное, что решить вопрос самостоятельно можно было за $1000 (если раскидать «госпитальную» сумму на всех соседей), а теперь надо платить в разы больше.

При этом позиция исполкома была твердая: пока не внесем эти деньги, процедуру сдачи дома не пройдем.

Но Раиса оказалась настоящим крепким орешком и обратилась в суд. Дело против исполкома, который отказывался принимать дом в эксплуатацию без уплаты «взноса», борисовчанка выиграла. Еще и около 500 рублей судебных расходов себе вернула. В середине 2019-го коттедж наконец был легализован.

Все-таки должна?

На этом история могла бы и закончиться, но не в Борисове. В июне уже этого года в почтовый ящик семьи, мирно живущей в своем красивом доме, опустилось еще одно письмо из исполкома. Все по тому же поводу. Правда, на этот раз местные власти насчитали долгов на 33 117 рублей — индексация, а как вы хотели?

«Не возмещая затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку по улице Госпитальной, вы нарушаете права и охраняемые законодательными актами интересы органа местного управления, а также действующее законодательство в строительной деятельности», — говорится в грозном письме. Дополнительно также уточняется, что в случае если сумма так и не будет переведена, Борисовский районный исполнительный комитет «будет вынужден обратиться в суд с исковым заявлением».

— В своем письме они говорят о законодательных актах. Ну так пусть бы и почитали их, — продолжает разговор Раиса. — Еще в 2018 году вышло разъяснение от Минстройархитектуры, в котором четко сказано: если перед проведением аукциона власти забыли включить в стоимость участка инженерную инфраструктуру, то это их проблемы. С человека дважды взыскивать деньги нельзя, он платит только один раз.

Словам девушки есть множество подтверждений. Причем от авторитетных источников, а не таких же бедолаг. Вот скриншоты с сайтов pravo.by, belta.by, самого Министерства архитектуры и строительства. Если этого мало, можно даже посмотреть репортаж в «Контурах», где описывается схожий случай, правда из Столбцовского района.

Кажется, какие тут еще могут быть вопросы, если в официальных источниках черным по белому написано: «Величину затрат на проектирование и строительство инфраструктуры, возмещаемых гражданами при строительстве одноквартирных жилых домов, местные исполкомы должны определять при выдаче разрешительной документации на возведение домов», «На аукционе должна быть выставлена общая цифра, соответственно, гражданин платит один раз.

Если местные власти заранее эти затраты не оценили и не заложили в стоимость, задним числом истребовать с гражданина какую-либо сумму после аукциона незаконно».

Но исполком стоит на своем и собрался судиться. Вероятно, в ход в том числе пойдут аргументы из 2019-го, когда стороны спорили о том, вводить дом в эксплуатацию или нет. Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в месте размещения участка осуществлялось в период 2017—2018 годов после обращения застройщика. На момент формирования земельного участка для аукциона не имелось ни прошедшей государственную экспертизу проектной документации, ни самих объектов инженерной инфраструктуры по улице Госпитальной. Они имелись на рядом расположенных улицах, а в материалах дела по формированию земельных участков для проведения аукциона указана возможность подведения необходимых инженерных сетей и точки подключения к ним с формировавшихся земельных участков.

При выдаче гражданке разрешительной документации (в марте 2017-го) размер подлежащих возмещению средств не мог быть определен и до нее доведен, поскольку удельная стоимость затрат установлена решением Борисовского райисполкома №1293 от 07.08.2017.

— Если бы я знала, что будет такой поворот, что с меня станут требовать огромные деньги, я в жизни не связывалась бы с этим участком! Но на момент торгов никто не предупреждал о таком «нюансе», при выдаче разрешительной документации на строительство — тоже. Потом все чиновники убеждали, что сети будут построены за счет города. То есть бесплатно для нас. Зато теперь, шесть лет спустя, оказывается, что я и мои соседи кругом должны. Разве это нормально? — задается вопросом Раиса.

Нормально это или нет, мы решили выяснить в администрации города Борисова. Неделю назад Onliner отправил официальный запрос на имя председателя исполкома с перечнем вопросов и ориентировочной датой публикации материала. Ответа пока нет, но как только он будет в распоряжении редакции — появится и на сайте.

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