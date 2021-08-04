Премьер Финляндии вернула в бюджет деньги за свои завтраки 16 4.08.2021, 12:28

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Санна Марин

Санна Марин со своей семьей завтракали в официальной резиденции за государственный счет.

Глава правительства Финляндии Санна Марин вернула в бюджет деньги за свои завтраки, на которые она тратила по 850 евро в месяц, передает местное издание Ilta-Sanomat, пишет zn.ua

У Марин сказали, что премьер не знала об этом и считала, что предыдущие премьеры тоже пользовались этой «льготой». После того как эта информация стала публичной, премьер пообещала выплатить потраченные деньги и поблагодарила за разъяснение закона.

В прошлом году она вернула в бюджет больше 10 тысяч евро. До августа она должна вернуть еще 4,2 тысячи евро за этот год.

В мае полиция начала расследование против чиновников офиса Марин. Самого премьера не подозревали. В результате финские полицейские не нашли фактов злоупотреблений полномочиями или нарушений служебных обязанностей.

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года в возрасте 34 лет. Она — самый молодой премьер во всем мире.

Отметим, что летом прошлого года министр финансов Финляндии подала в отставку на фоне скандала. Катри Кулмуни брала уроки по ораторскому искусству, которые оплачивали из бюджета.

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