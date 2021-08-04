Возле латвийско-белорусской границы задержаны 13 мигрантов 2 4.08.2021, 13:26

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иллюстрационное фото

Среди них граждане Ирака, Индии и Шри-Ланки.

Латвийские пограничники сообщают о задержании 13 мигрантов, которые нелегально перешли латвийскую границу в Аугшдаугавском крае.

30 июля за незаконное пересечение границы были задержаны 10 граждан Ирака и один сириец. В деревне Силене были задержаны два эстонца, которые должны были переправить иностранцев в другие страны ЕС.

31 июля латвийские пограничники задержали одного гражданина Индии и одного гражданина Шри-Ланки.

Мигранты помещены в центр для размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе. В обоих случаях начаты уголовные дела за незаконное пересечение границы.

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