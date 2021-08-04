Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом на планете 1 4.08.2021, 19:31

Forbes включил Рианну в список долларовых миллиардеров.

Forbes включил Рианну в список долларовых миллиардеров. Она стала самой богатой певицей в мире. По оценкам Forbes ее состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. В шоу-бизнесе богаче Рианны только американская телеведущая, актриса и продюсер Опра Уинфри.

Основная часть состояния певицы — около 1,4 миллиарда долларов — это доля в косметической компании Fenty Beauty, где Рианне принадлежит 50%. Также у нее есть доля в компании Savage x Fenty, которая занимается изготовлением нижнего белья. В общее состояние Рианны входят и ее доходы от музыкальной деятельности, но они занимают незначительную часть.

По оценкам Forbes, Рианна сейчас является самой богатой женщиной-музыкантом в мире и уступает только Опре Уинфри, которая является самой богатой женщиной-артисткой. Состояние американской телеведущей оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

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